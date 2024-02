Köln/Wermelskirchen Gefahr vor neuen Gewalttaten – 29-Jähriger muss in die Psychiatrie

Eine Woche war es her, seitdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Unterbringungsverfahren gegen einen 29-Jährigen aus Schwelm plädiert hatten. Und dabei gegensätzliche Anträge gestellt hatten – die Unterbringung in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus wurde von der Staatsanwältin gefordert, höchstens deren Aussetzung zur Bewährung vom Verteidiger. Wenn ein Urteil im Rahmen eines eigenen Prozesstages verkündet wird, ist die Spannung groß. Wie es im Angeklagten aussah, war nach nicht zu sehen. Er war seit dem 13. Oktober des Vorjahres in der LVR Klinik in Essen untergebracht.