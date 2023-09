Kriminalitätsbekämpfung in Wermelskirchen „Taschendiebe“ kommen dieses Mal von der Polizei

Diese „Taschendiebe“ werden sich zu erkennen geben und wer auf sie trifft, muss sich keine Sorge um Hab und Gut machen: Am Freitag, 29. September, werden Beamte der Kreispolizeibehörde Rhein-Berg zwischen 9 und 14 Uhr auf den Parkplätzen der beiden Discounter-Märkte („Aldi“ und „Lidl“) an der Thomas-Mann-Straße in Wermelskirchen zum Thema Taschendiebstahl informieren. „Die Mitarbeitenden werden potenzielle Opfer aktiv ansprechen und beraten“, kündigt der Rhein.-Berg-Polizei-Sprecher Christian Tholl an.