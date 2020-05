Tanzgarde Rut-Wiess Dabringhausen : „Mit Abstand die Coolsten“

Wenn es in der Sporthalle nicht gehen kann, dann eben unter freiem Himmel: „Hoch das Bein“ heißt es wieder für Rut-Wiess Dabringhausen. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Dabringhausen „Hoch das Bein“ heißt es wieder für für die Tanzgarde Rut-Wiess Dabringhausen, die nun unter freiem Himmel trainiert.

Eigentlich ist für die Tanzgarden nach dem Karneval vor dem Karneval. Um Kondition zu erhalten, den Trainingsfluss nicht zu verlieren und die Choreografien für die Tänze der kommenden Session zu entwickeln, geht es für Tanzmariechen und -offiziere nach einer kurzen Pause im Anschluss an die vergangene Session direkt weiter. Ein weiterer Grund dafür: Die Gewinnung von neuen Mitgliedern, die dann noch genügend Zeit haben, sich bis zur nächsten „fünften Jahreszeit“ in das Geschehen einzufinden.

Die Corona-Pandemie machte diesem Ablauf in diesem Frühjahr allerdings einen Strich durch die Rechnung – auch die Tanzcorps waren kaltgestellt. Für die Mariechen und Offziere von Rut-Wiess Dabringhausen ist dieses Darben vorbei: „Endlich wieder tanzen“, sagen die Tanzgarde-Mitglieder unisono. Ihre Lösung: Training unter freiem Himmel – statt in der Grundschulsporthalle am Höferhof, die genauso wie alle anderen noch nicht genutzt werden darf.