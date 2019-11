Fit mit Vereinen : Tanzend und leichtfüßig Sport treiben

Wermelskirchen Fitnesstrainerin Roswitha Karaschewski bietet für den WTV neben Thai-Bo-Aerobic auch einen Zumba-Kursus an.

„Gerade durch und mit der Musik macht es unheimlich Spaß“, sagt Teilnehmerin Sabrina Ollig. Und Kathrin Ludwig lobt: „Wir machen hier tolle Choreografien.“ Diese können die Teilnehmerinnen im Vollzug sehen, denn die Gruppe trainiert vor einer großen Spiegelwand – da wird das eigene Ich zur Motivation. Es koste sie keine Überwindung, nach einem Arbeitstag die wöchentliche Zumba-Stunde zu besuchen, erzählt Kathrin Ludwig, die beruflich als Leiterin der Stadtbücherei arbeitet: „Es ist eher so, dass wir uns auf den Termin freuen.“ Teilnehmerin Sandy Schirm berichtet, warum das so ist: „Es ist ein Ausgleich. Man kann sich gehen lassen – muss mal nicht an das denken, worum man sich im Alltag kümmern muss.“

Ein schwungvolles Lied mit sehr schnellem Rhythmus schallt aus den Lautsprechern. „Denkt an Ameisen in der Hose“, kündigt Roswitha Karaschewski humorvoll in Richtung der Teilnehmergruppe die nächsten Schrittfolgen, Übungen und Sprünge an. „Wir lernen natürlich nicht in jeder Stunde eine neue Choreografie, denn in der Wiederholung liegt ja der Trainingseffekt, der zum Zumba-Konzept gehört“, erläutert die Übungsleiterin: „Ein Lied mit der dazugehörigen Choreografien bleibt etwa zehn Wochen.“ Neue Songs mit neuen Schrittfolgen und Übungen kämen so regelmäßig zur Abwechslung hinzu, niemand müsse aber eine ganze Stunde lang nur Neues lernen. „Ein Neueinsteiger, der noch nie etwas damit zu tun hatte, kann natürlich am Anfang schon mal einen rauchenden Kopf bekommen, aber in der Gruppe kann sich jeder nach und nach schnell einfinden“, betont Roswitha Karaschewski.