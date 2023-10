Haus der Begegnung in Wermelskirchen Neu im Programm: „Tanz und Schwoof am Sonntag“

Das Programmheft des Hauses der Begegnung Wermelskirchen für die Monate Oktober, November und Dezember liegt vor und kann kostenlos im Haus der Begegnung an der Schillerstraße 6 abgeholt werden. Alternativ steht es zum Download auf der Internetseite der Einrichtung bereit. Im gerade gestarteten Quartal bietet das Haus der Begegnung neben den regelmäßig stattfindenden Gruppen und Kursen zahlreiche Sonderveranstaltungen an, zum Beispiel am Sonntag, 15. Oktober, ab 16 Uhr den neuen „Tanz und Schwoof am Sonntag“ und einen Tag zur Geschichte der historischen Villa Kattwinkel am Samstag, 21. Oktober, zwischen 11 und 16 Uhr.