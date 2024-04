Brauchtum am 30. April Wo Wermelskirchen in den Mai tanzt

Im Bürgerzentrum beginnt der Reigen der Veranstaltungen bereits am Nachmittag des 30. April. Um 15 Uhr startet der „Tanzball in den Mai“, der nach der Premiere in 2023 seine zweite Auflage erlebt. Die Fachstelle „Älter werden“ der Stadtverwaltung lädt in Kooperation mit dem Arbeitskreis „ReVivio“ und dem kreisweiten Netzwerk „Wir kommen in Bewegung“ zu der festlichen Tanzveranstaltung für Menschen mit und ohne Demenz ein.