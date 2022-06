Kultur in Wermelskirchen : Tageskonzertreise der MGV-Sänger

Wermelskirchen Zwei Jahre lief nichts. Jetzt sind die Sänger des MGV Niederwermelskirchen wieder aktiv. Bonn war das Ziel einer Tour, um mit Sängern und Freunden einen geselligen Tag zu verbringen.

Wie schon in der Vergangenheit, nahmen auch viele Freunde des Chores an der Tagestour teil. Die fast 70 Teilnehmer besichtigten in Gruppen das Poppelsdorfer Schloss, das Haus der Geschichte an der Museumsmeile oder erkundeten die Bonner Innenstadt.