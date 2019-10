Tierfreunde können Baupaten für den Wald des Tierheims werden : Tag der offenen Tür im Tierheim Wermelskirchen

Sandra Büsgen mit Hund Samira. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Entgegen früherer Übung öffnet das Tierheim Wermelskirchen in diesem Jahr am 3. Oktober seine Türen zum jährlichen „Tag der offenen Tür“. Die Tierschützer gedenken jährlich am 4. Oktober am Welttierschutztag ihres Schutzpatrons Franz von Assisi, der aber eigentlich am 3. Oktober gestorben ist.

Was läge näher als dann auch am 3. Oktober, der zudem heute auch noch Tag der Deutschen Einheit ist, den Tag der offenen Tür zu begehen, meint Tierheimleiter Günter Leuerer.

Am Aschenberg wird wie auch seit vielen Jahren jeden Sonntag für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt werden. Besonders ist in diesem Jahr nicht nur das Datum, sondern auch die Tatsache, daß für eine Spende von zehn Euro eine Baumpatenschaft für die Aufforstung des tierheimeigenen Waldes erworben werden kann. Nach vielem Hin und Her hat sich nämlich auch das Regionalforstamt erklärt, dass der bereits zum Schutz der Setzlinge vor Wildbiss errichtete Wildschutzzaun nicht mehr abgerissen werden muß, sondern jetzt aufgeforstet und aufgefrischt werden darf.