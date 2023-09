Gedenken in Wermelskirchen Tag der Heimat mahnt zum Frieden

Der Kreis unter dem alten Holzkreuz ist kleiner geworden. Vertreter der ostpreußischen und pommerschen Landsmannschaft sind gekommen und Kommunalpolitiker. Erst im vergangenen Jahr hat sich die schlesische Landmannschaft in Wermelskirchen aufgelöst. Seit dem Tod von Jürgen Weiher hat die pommersche Landmannschaft keinen Vorsitzenden mehr. „Es ist uns aber wichtig, trotzdem zu dieser Gedenkveranstaltung einzuladen“, sagt Regina Kleiner-Schwarz. Ihre Mutter war einst Kulturwartin der pommerschen Landmannschaft in Wermelskirchen. Und nun ist sie also eingesprungen, um das Gedenken am Mahnmal in der Dhünner Straße auszurichten. „Es darf keinen Krieg mehr geben“, ist ihr eindringlicher Wunsch. Ihr gehe es an diesem Tag weniger an die Erinnerung an die Heimat ihrer Großeltern als vielmehr um den Ruf nach Frieden. Und dem können sich die Besucher unter dem Holzkreuz an der Dhünner Straße bedingungslos anschließen.