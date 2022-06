Tafel Wermelskirchen hat nicht genug Nahrungsmittel : Zu wenig Lebensmittel für die Bedürftigen

Brigitte Krips (l.) und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin vor der Obstware der Tafel. Am Mittwoch überwiegen die Bananen, weitere Obstsorten sind nur in kleinen Mengen vertreten Foto: Laura Wagener Foto: Laura Wagener

Wermelskirchen Angesichts der aktuellen Knappheit bei vielen Lebensmitteln fällt nach Ladenschluss im Supermarkt deutlich weniger für die örtliche Tafel ab. Diese ist jetzt auf Spenden angewiesen, um zusätzlich einzukaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Die Lebensmittel werden knapper, der Ansturm größer: Auch in Wermelskirchen kämpft die Tafel aktuell mit der Diskrepanz aus Angebot und Nachfrage. „Die Zahl der Nutzer hat sich mehr als verdoppelt“, berichtet Brigitte Krips, Vorsitzende des Tafel-Vereins. Gleichzeitig sei die Menge der Lebensmittel rückläufig. Der Großteil der zum Verkauf stehenden Waren wird schon im Supermarkt aufgekauft, viel bleibt aktuell nicht für die Bedürftigen übrig.

Als am Mittwoch um 14 Uhr die Ausgabe beginnt, ist der Bestand überschaubar. Auf den ersten Blick sehen die prall gefüllten roten Kisten nach einer großzügigen Menge aus. „Aber das reicht nicht für 100 Familien“, resümiert Krips. Viel Brot ist dabei, außerdem Joghurts und weitere gekühlte Produkte, die über eine Spende kamen. Die Obstauswahl fällt hingegen spärlich aus: „Es sind viele Bananen dabei.“ An weiteren Obstsorten mangelt es. Um allen Nutzern der Wermelskirchener Tafel dieselben Chancen einzuräumen, verschieben sich die Abholzeiten jede Woche um 30 Minuten, sodass die Nutzer rotinieren. „Die, die heute als letztes kommen, kriegen wahrscheinlich nur noch Bananen“, so Krips.

Info Tafel sucht noch Mitstreiter Spenden Kleider- und Lebensmittelspenden nimmt die Tafel dienstags und mittwochs zwischen 10 und 13 Uhr im Tafel-Pavillon entgegen. Das Spendenkonto bei der Stadtsparkasse Wermelskirchen hat die IBAN DE89 3405 1570 0000 125286. Kontakt Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich unter ☎ 02196 8824557 melden.

Unterstützung zum Kauf von Lebensmitteln erfährt die Tafel derzeit durch Geldspenden von Privatpersonen. „100 bis 500 Euro waren da schon mal dabei“, sagt Krips, oft mit dem Stichwort „Ukraine“. Von Firmen seien sogar deutlich größere, Summen eingegangen. Ein Unternehmen habe zudem Haltbares wie Milch und Konserven gespendet. Über einen früheren Aufruf haben die Tafel bereits viele Hygieneartikel erreicht. Zudem versuche das Team rund um Krips, Palettenware über den Verbund der Tafel zu akquirieren. Dennoch: Regional fällt der Wareneingang derzeit nicht so hoch aus, wie er benötigt wird.

Generell beziehe die Tafel in der Regel nur Frischware – also Lebensmittel, die die Supermärkte aussortiert haben, wie Obst Gemüse, selten auch Molkereiprodukte. Letzteres habe deutlich abgenommen, da die Märkte Produkte wie Joghurts mittlerweile auch zu reduzierten Preisen anbieten können, berichtet die Tafel-Vorsitzende. Beschädigte, aber haltbare Ware erreiche die Tafel zudem gar nicht erst: „Das geht in die Zentrallager der Supermärkte und kommt nicht bei uns an“, erklärt Krips und resümiert: „Es ist keine einfache Situation.“

Insgesamt versorge ihr Team aus Ehrenamtlichen derzeit weit mehr als 200 Haushalte pro Woche. „Bis Februar lag die Zahl der Nutzer noch bei durchschnittlich 130 Ausgaben pro Woche.“ Zudem holte sich nicht jeder Haushalt in jeder Woche tatsächlich auch Lebensmittel ab. „Es ist ein deutlicher Sprung. Wir kommen teilweise mit den Ausgabezeiten nicht hin.“ Aktuell gibt das Team dienstags und mittwochs immer nachmittags Essen an die Nutzer aus. Dafür werden individuelle Zeitfenster vereinbart. Anmeldungen dafür erfolgen immer dienstags zwischen 10 und 12 Uhr. „Theoretisch kann man dann nachmittags direkt das erste Mal vorbeikommen“, erklärt Krips. Pandemiebedingt seien immer noch nur drei Personen gleichzeitig im Gebäude erlaubt. „Da ist viel Geduld und Verständnis gefragt – auf allen Seiten“, sagt die Vorsitzende.