Kulturelles Leben in Wermelskirchen : „Szenenreif“ bekommt viel Applaus auch von den Balkonen

Wermelskirchen Besucher im Haus der Begegnung freuen sich über einen bunten Theaterabend mit Piraten, Klabautermann und jede Menge Seemansgarn im Park.

Im Park am Haus der Begegnung ist ein Piratenboot gestrandet. Die kleine Flagge flattert fröhlich im Wind, das Segel plustert sich gelegentlich auf und das große Steuerrad scheint nur darauf zu warten, dass die Seefahrt endlich beginnt. Den Startschuss gibt schließlich Erdmute Schekat, Leiterin der Theatergruppe „Szenenreif“, die in die Rolle des Klabautermanns geschlüpft ist. Sie habe Seemannsgarn im Gepäck, verrät sie und bringt sich dann in Sicherheit, als die Besatzung anrückt. Die nimmt im Park am Haus der Begegnung am Sonntagabend erst mal gut gelaunt Kontakt zum Publikum auf: Thomas Brass bietet als Frischers Fritz „frittierte Seehechtleber“ und „frische Wattwürmer“ an und die Besucher in den Reihen greifen gerne in den Korb voller Süßigkeiten.

Dann beginnt eine stürmische Seefahrt – mit allerlei Poesie und Musik. Michael Hackstein, der als Captain Bleich nicht nur die Geschickte auf dem Piratenschiff, sondern auch die Musik dirigiert, ist in Bestform. Gitarre und Flöte, Dudelsack und Mundharmonika: Er begleitet das besondere Ensemble quer durch Seemannslieder verschiedener Epochen – immer mit einem Augenzwinkern. Ohnehin nehmen sich die Darsteller der Gruppe „Szenenreif“ selbst nicht so ernst, so dass der Funken ins Publikum schnell überspringt. Mal ist ein fröhliches Kichern zu hören, dann stimmt irgendwo ein Zuschauer heiter in die Melodien ein: What Shall We Do With A Drunken Sailor, Wir lagen vor Madagaskar, We Are Sailing. Die Zuschauer sind zum Mitsingen eingeladen, gelegentlich lauschen sie aber auch einfach sehnsuchtsvoll den Melodien, die Silvia Brass am Handpan, Thomas Brass und Jari Schekat an den Gitarren, Michael Hackstein, Jürgen Kirch, Klaus Wasserfuhr und Erdmute Schekat mit Stimmen und Klängen auf den Weg schicken.