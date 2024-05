Kunstausstellung in Wermelskirchen In den Bildern liegt ihr Gefühl

In der Stadtbücherei in der Kattwinkelschen Fabrik können Besucher Werke der Wermelskirchener Hobby-Künstlerin aus mehreren Jahrzehnten sehen. Es ist ihre erste Einzelausstellung. Inzwischen lebt die gebürtige Wuppertalerin in Wermelskirchen und ist dem heimischen Kunstverein beigetreten. Wer einen Rundgang durch die Ausstellung in der Stadtbücherei macht, der trifft auf viele verschiedene Motive, Techniken und Ideen. „Ich mag es vielseitig“, sagt Sylvia Biermann, „aber immer spiegelt sich meine Liebe zur Natur und zu den Tieren in meinen Bildern“. Und so gehören zu ihrem Repertoire eine Reihe von Tierporträts. „Es ist mir wichtig, dass ich den Charakter des Tiers einfange“, erklärt sie. Das gilt für ihre eigenen Tiere, aber auch für Auftragsarbeiten. Wer zur Ausstellungseröffnung genau hinhört, entdeckt immer mal wieder einen Besucher, der schon sein eigenes Tier von der heimischen Künstlerin hat porträtieren lassen.