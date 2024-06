Vereinsleben in Wermelskirchen SV 09/35 sieht Kapazität im Eifgen-Stadion am Ende

Hintergrund der Auslastung des Fußballplatzes: Der Mitgliederbestand des SV 09/35 liegt im Moment bei 800 Vereinsangehörigen. In den vergangenen drei Jahren habe der Verein mehr als 200 neue Mitglieder dazu bekommen, was vor allem auf die hohe Expansion der Fußball-Jugendabteilung und auch der Fußball-Senioren zurückzuführen sei, erläuterte Kirsten Buchner: „Aber auch auf die gute Arbeit in unserer Fitness- und Kinder-Abteilung.“