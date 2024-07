Wirtschaft in Wermelskirchen Große Projekte und kleine Schritte für das Klima

Schachteln, Kisten und maßgeschneidertes Verpackungsmaterial: Susanne Kocherscheid deutet auf den Tisch mit vielen verschiedenen Produkten, die gleich nebenan in der Produktionshalle in Wermelskirchen entstehen. „Wir Verpackungsleute werden oft als Buhmann des Klimawandels wahrgenommen“, sagt Rainer Kocherscheid am Platz gegenüber. Er protestiert entschieden: „Wir brauchen Verpackungen und finden gute und nachhaltige Wege.“ Seit vielen Jahren habe sich das Wermelskirchener Familienunternehmen die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. „Obwohl man das so eigentlich nicht sagen kann: Es geht uns nämlich nicht darum, dieses Thema werbewirksam vor sich herzutragen“, sagt Susanne Kocherscheid, „uns geht es hier um die Sache, um unseren Beitrag für das Klima.“