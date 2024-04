Ansichtssache Herumwerkeln an einem Mini-Zahnrad

Einen speziellen Fokus in Sachen Fachkräftemangel legt die Rhein-Berg-Kreisverwaltung im Rahmen ihres Projekts „Gewinnung internationaler Pflegefachkräfte“ auf den Bedarf von beruflich engagierten Menschen in der Seniorenversorgung. Der Kreis sucht Wohnraum, den Vermieter für diese Berufsgruppe zur Verfügung stellen, damit das Pflegepersonal aus dem Ausland, so es denn in Rhein-Berg beruflich tätig werden will, schnell ein Dach über den Kopf angeboten werden kann.