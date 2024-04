In der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen Jede Menge Spaß mit den Stunkern

Denn eine Besonderheit von „Stunk Unplugged“ ist es eben, den Finger in die Wunden zu legen. Wenn es etwa nach dem Ableben nicht in den Himmel geht, auch nicht zum Jüngsten Gericht, sondern zum „Grünsten Gericht“. Wer da, wie der Deutsche Stefan Müller auf der Anklagebank landet und sich sicher wähnt, wird vom Urteil der „ewigen Öko-Hölle“ sicher überrascht. Denn als in der Industrienation Deutschland Geborener reicht es eben nicht, einen Komposthaufen gehabt zu haben, ein E-Auto gefahren zu sein und die Grünen gewählt zu haben. „Dafür wurde ihnen in den 80er Jahren was gutgeschrieben, danach aber nicht mehr“, sagt „Ihre Ökologigkeit“, die Vorsitzende des „Grünsten Gerichts“. Auch das Verstecken hinter Ahnungslosigkeit hilft nicht: „Wir wussten doch von nichts!“, ruft Müller verzweifelt – und bekommt die trockene Antwort: „Das genügte auch bei den Nürnberger Prozesse nicht.“