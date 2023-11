Strickgruppe in Wermelskirchen Frauengruppe häkelt für Kinder in Moldawien und der Ukraine

Bereits seit knapp 40 Jahren gibt es die Strickgruppe Neuenflügel. „Schon meine Oma hat hier damals gestrickt“, erinnert sich Gudrun Hungerbach. „Die meisten von uns haben schon von klein auf gelernt zu stricken und zu häkeln.“ Neben der Freude an der Handarbeit habe aber von Beginn an auch die Wohltätigkeit bei der Strickgruppe im Vordergrund gestanden. So sei anfangs unter anderem für eine Missionsstation in Kamerun gestrickt worden, bevor man sich auf die Bedürftigen in Moldawien und der Ukraine konzentrierte.