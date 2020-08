Kostenpflichtiger Inhalt: Streit um Kita-Plätze in Wermelskirchen : Eltern aus Höhrath klagen weiter

Die Bürgerinititaive startet einen neuen Versuch, mit dem Solinger Ortsteil Höhrath künftig wieder zu Wermelskirchen zu gehören. Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen / Solingen Nach einem Umzug in den Ortsteil auf Solinger Stadtgebiet will die Familien die Kita-Plätze in Wermelskirchen behalten. Die Mehrheit der Höhrather will sogar eine Rückgliederung an die Stadt Wermelskirchen.