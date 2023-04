In Wermelskirchen Streetworker eröffnet „Frejraum“ mit einer Ausstellung

Torben Faubel bleibt seiner Linie treu: Seit er im Juni 2022 die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit als Streetworker in Wermelskirchen übernommen hat, bindet er bei seinen Aktivitäten stets Jugendliche mit ein. So auch zur Eröffnung „seiner“ Räumlichkeiten am Samstag, 22. April, um 14 Uhr im historischen Haus der Begegnungsstätte an der Thomas-Mann-Straße 6.