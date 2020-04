Klimaschutzkonzept : Strategien und Projekte gegen die Gefahren von Starkregen

Rhein-Berg (tei.-) Für den Rheinisch-Bergischen Kreis sowie die Städte und Gemeinden wird ein Klimaschutzkonzept entwickelt, um sich auf die Herausforderungen des Klimawandels einzustellen. Das hat der Kreisausschuss beschlossen.

Schwerpunkte sollen insbesondere auf Starkregenereignisse und die Folgen von Hitze und Dürre auf die Gesundheit und die Landwirtschaft, gelegt werden. Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden bekundeten ihr Interesse an dem Klimaschutzteilkonzept bereits dadurch, dass sie einen „Letter of Intent“ unterschrieben, um das Vorhaben zu unterstützen. Das Klimaschutzteilkonzept besteht aus verschiedenen Aspekten. Auf Grundlage der Klimawandelvorsorgestrategie des Region Köln/Bonn wird eine Gesamtstrategie für den Kreis und seine Kommunen entwickelt. Dabei stehen besonders Starkregenereignisse sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und die Landwirtschaft im Fokus. Überflutungsgefahren nach extremen Niederschlägen sollen beispielsweise in einer Starkregengefahrenkarte für die Kommunen aufgezeigt werden. Die Kosten betragen knapp 160.000 Euro.