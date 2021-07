Starkregen in Wermelskirchen : Straße und Freibad nach Überschwemmung gesperrt

Starkregen in Wermelskirchen

Feuerwehreinsatz an der Eipringhauser Mühle: Die Straße bleibt wegen einer Überschwemmung gesperrt. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Starkregen sorgt am Mittwochnachmittag für zahlreiche Feuerwehreinsätze: Weil das Wasser an der Eipringhauser Mühle die Straße flutet, hat Straßen.NRW die Durchfahrt gesperrt. Die über die Ufer getretene Linnefe hat das Freibad überschwemmt.

Das Wasser versperrt den Autofahrern den Weg: Weil das Rohrsystem auf Höhe der Eipringhauser Mühle an der Landstraße 409 zwischen Eifgen-Stadion und Eipringhausen den Wassermassen von Mittwoch nicht gewachsen ist, hat der Landesbetrieb Straßen.NRW die Landstraße in beide Richtungen am Nachmittag gesperrt.