Beste Stimmung Strahlende Gesichter auf der Frühjahrs-Kirmes in Wermelskirchen

„Ich fahre gleich in dem großen Bus“, erklärt die fünfjährige Jette ein bisschen aufgeregt. Und ihre dreijährige Schwester Jule lässt noch ihren Blick über das Karussell wandern, bis sie zufrieden erklärt: „Ich nehme das Rennauto“. Ruth Schmidt hat beobachtet, wie es nach dem Startschuss am Donnerstagmorgen noch ganz ruhig losging auf dem Kirmesplatz am Schwanen. „Die Menschen frühstücken am Feiertag immer erstmal in Ruhe“, sagt sie. Aber jetzt am Nachmittag wird es richtig voll.