Gedenksteine für Wermelskirchenerin Mutige Wermelskirchenerin erhält Stolperstein

Am Freitag, 8. März, werden die beiden Stolpersteine – übrigens durch Gunter Demnig persönlich – nun in Dresden verlegt, der Ort ist die dortige Klingenberger Straße 3 im Stadtteil Plauen. Enkelin Ingeborg Buchholz kann die Verlegung leider nicht mehr miterleben, sie verstarb am 19. Mai des Vorjahres. Wie Marcel Nau recherchiert hat, ist Martha Minna Kottner eine mutige Frau gewesen, die sich aktiv gegen die Nationalsozialisten positioniert hatte. Unter anderem an der Verteilung von 100.000 Flugblättern am 12. Dezember 1936, einer der größten öffentlich Protesthandlungen während des sogenannte Dritten Reichs, an der das Ehepaar Kottner und 3500 weitere Zeugen Jehovas beteiligt waren. „Zwar konnte die Gestapo Martha Minna Kottner nicht nachweisen, an der Aktion beteiligt gewesen zu sein, dennoch wurde sie am 14. September 1937 verhaftet und zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt“, sagt Marcel Nau. Ihr Mann ist ebenfalls in diesem Jahr verhaftet worden, weil er in Wermelskirchen ein Untergrundtreffen leitender Zeugen Jehovas organisiert hatte. Bei einer zweiten Verhaftung, 1940 in Dresden, ist Gustav Hermann Kottner gefoltert und misshandelt worden. „Dabei musste er im Winter in einer Zelle stehen, in der ihm das eiskalte Wasser bis zum Hals reichte. Er verstarb kurz darauf an den Folgen der Misshandlung“, berichtet Marcel Nau.