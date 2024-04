Finanzen der Stadt Wermelskirchen Erhöhungen lieber erst nach der Wahl

Unter diesen Umständen war es also nicht die Frage, ob, sondern wann es Erhöhungen der Sätze für Gewerbe- oder Grundsteuer geben soll. Mit der Einbringung des neuen Doppelhaushalts für 2024/25 ist die Frage beantwortet: Die Erhöhungen sollen 2026 im Zuge des nächsten einzubringenden Haushalts erfolgen. Bis dahin müssen die Bürger für diese Steuern also nicht tiefer in die Tasche greifen. Während in 2024 noch die schwarze Null gelingt, zeichnet sich für 2025 bereits ein Defizit ab – Rücklagen sollen es ausgleichen. Planerisch sieht die Kämmerei auch für 2026 und 2027 Fehlbeträge auf die Stadt zukommen.