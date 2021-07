Testzentrum in Wermelskirchen : Stellt die Lebenshilfe den Testbetrieb ein?

Wermelskirchen Die Anzahl der Bürgertests ist deutlich zurückgegangen. Die Rede ist von knapp 100 Tests am Tag. In Spitzenzeiten zählte die Lebenshilfe im Bürgerzentrum bis zu 450 Tests.

Immer mehr Menschen, wenn auch noch nicht genug, sind inzwischen zweimal geimpft. Die Vorlage des Impfpasses genügt, um in vielen Bereichen Eintritt zu erhalten. Was aber wird aus den vielen Bürgertest-Stellen? Teilweise wurden die Öffnungszeiten reduziert oder gar eingestellt. Die Werkstatt Lebenshilfe, die das große Testzentrum im Bürgerzentrum betreibt, könnte auch Ende Juli den Betrieb einstellen. So ist es aus Mitarbeiterkreisen zu hören.

Das bestätigte am Mittwoch der Geschäftsführer der Werkstatt Lebenshilfe, Axel Pulm, in dieser Absolutheit nicht. „Die Entscheidung, was wir machen werden, fällt bis Ende der Woche“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Anzahl der Bürgertests sei deutlich zurückgegangen. Er spricht von knapp 100 Tests am Tag. „In Spitzenzeiten hatten wir bis zu 450.“