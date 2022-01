Tommie Harris und Les Searle im Haus Eifgen : Stelldichein zweier Legenden im Haus Eifgen

Wermelskirchen Begleitet von Till Brandt, Bernt Laukamp und Bernd Oppel bringt ein Konzertabend Tommie Harris und Les Searle zusammen auf die Bühne im Haus Eifgen. Klassiker und Evergreens prägen das Programm.

Programmänderung Beim neuen Eifgen-Musik-Club, der jeden Donnerstag im Haus Eifgen öffnet, gibt es für Donnerstag, 20. Januar, eine Programmänderung, kündigt der Kult-in-Wk-Vorsitzende Michael Dierks an.. An diesem Abend steht die Blues-Session an. Die ursprünglich als Opener-Band vorgesehene Formation „The Upsetters“ habe um Verschiebung auf den 19. Mai gebeten. Deshalb spielt am 20. Januar die „Eifgen Blues Band“ auf.

Organisator Till Brandt stellte beim ersten Konzert des Jahres im Haus Eifgenfest: „Das ist für uns ebenso ein besonderer Start ins neue Jahr. Natürlich kenne ich Les Searle schon länger, aber dieses Zusammentreffen auf der Bühne ist eine Premiere.“ Neben Brandt und Oppel komplettierte Bernt Laukamp an Posaune und Ventilposaune das Musikeraufgebot, das Les Searle am Piano und Tommie Harris (Gesang) auf musikalische Weise den „roten Teppich“ ausrollte. Welche Musik und Vorbilder Les Searle und Tommie Harris, die mit den Geburtsjahren 1937 und 1938 einer Generation angehören, prägten, zeigte das Konzert deutlich: „Wonderful“, der Klassiker „Summertime“, der Ray Charles-Superhit „Georgia“ oder der Evergreen „Fly me to the moon“, komponiert von Bart Howard und Welterfolg in der Version von Frank Sinatra, gehörten zum Programm. Darauf blickte Les Searle im Gespräch mit unserer Redaktion in gewohnt verschmitzt-humoriger Art kurz vor Konzertbeginn aus: „Das ist heute Abend schon zusammengewürfelt – das Programm und die Band. Aber das Schöne an uns Jazzern ist, dass es, wenn wir uns auf ein Thema verständigt haben, funktioniert – meistens.“