Neuentwicklungen beim Wermelskirchener Rollenhersteller : Steinco „legt“ das Krankenbett tiefer

Wermelskirchen Neuheit wird auf Messe für Medizintechnik der „Medica“ in Düsseldorf vorgestellt.

Neben der seit vielen Jahren bewährten zentralfeststellbaren Standardserie 558/559 biete Steinco mit der neuen Serie 568/569 eine sehr funktionelle Lösung an. heißt es in einer Presseerklärung. Die besonders geringe Bauhöhe unterstütze den aktuellen Trend, Krankenbetten oder medizinischtechnische Geräte niedriger zu bauen. Damit werde beim Krankenbett eine verbesserte Sturzprophylaxe oder bei Geräten eine optimierte Gestaltung und Platzaufteilung unterstützt. Die Serie sei erhältlich in den drei Durchmessern 100, 125, 150 mm, die Bauhöhe liege nur 5 mm über der jeweiligen Radgröße. Die zentral feststellbaren Kranken-und Pflegebettenrollen seien wartungsfrei und in waschbarer und elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.