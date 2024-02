Steigende Kosten Der Führerschein in Wermelskirchen wird immer teurer

Für viele junge Menschen außerhalb der Großstädte ist er der erste Schritt Richtung Freiheit: Ein eigener Führerschein. Wer Auto fahren darf, ist nicht länger abhängig von dem guten Willen der Eltern oder möglichen Tücken des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Kosten, bis man das begehrte Kärtchen in den Händen hält, sind in den vergangenen Jahren allerdings deutlich gestiegen, wie eine ADAC-Umfrage zeigt. Auch in Wermelskirchen ist das so – das bestätigen mehrere Fahrschulen auf Nachfrage unserer Redaktion.