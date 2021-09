Ein Wechsel steht in Wermelskirchen bevor : Stefan Leßenich gibt nach zehn Jahren CDA-Vorsitz ab

Ein Wechsel steht in Wermelskirchen bevor

Wermelskirchen Seit zehn Jahren hat Stefan Leßenich das Amt des Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen-Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) inne, den er jetzt allerdings abgibt.

Wenn die CDA sich am Donnerstag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerzentrum trifft, stehen Neuwahlen an. Grund für seine Entscheidung ist mangelnde Zeit: Seit Anfang 2020 ist Leßenich auch CDU-Stadtverbandsvorsitzender. „Wir haben viele Themen, die wir nun anpacken wollen und auf die ich mich konzentrieren will“, sagt Stefan Leßenich im Gespräch mit der Redaktion. Deshalb wird bei der Mitgliederversammlung nun ein Nachfolger gesucht, der in den kommenden zwei Jahren viele Veranstaltungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger organisiert.