Wermelskirchen Stefan Leßenich (CDU) appelliert für eine Erhöhung der Inklusionspauschale

Für Leßenich ist es daher enorm wichtig, dass die Inklusionshelfer in den Schulalltag eingebunden werden, um vor allem Schülern mit besonderem Förderbedarf diese Hilfestellung zu geben. Weiter schreibt er in seinem Brief: „Gerade in der aktuellen Situation stellen die vielen aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen mit traumatischen Erfahrungen die Schulen und die Lehrenden aber vor ganz besondere und in ihrer Dimension auch ungekannte Herausforderungen. Für Leßenich hat sich der Schulbetrieb in den vergangenen Jahren verändert. Dabei habe auch die Bedeutung von Inklusion zugenommen.