Infektionskrankheit in Wermelskirchen und Rhein-Berg Nachgewiesene Staupe-Fälle mehren sich

In Kürten wurde kürzlich ein Fuchs gefunden, der nachweislich am Staupe-Virus verendet ist. Darauf weist das Veterinäramt des Rheinisch-Bergischen Kreises hin. Demnach tritt die Erkrankung immer wieder regional gehäuft auf, so in diesem Jahr im Rheinisch-Bergischen Kreis. Im ersten Quartal lag der Schwerpunkt in Overath und Rösrath, im zweiten Quartel wurden Fälle erneut in Overath sowie im Wermelskirchener Süden festgestellt, im dritten Quartal folgten Fälle von Staupe-Infektionen bei Füchsen in der Gemeinde Kürten.