Sachstand Plangebiet Wohngebiet Dabringhausen : Häuslebauer sollen für Straßenschäden zahlen

Etwa an dieser Stelle an der K 18 würde eine Baustraße angelegt. Teile der Baumhecke müssten gerodet werden. Foto: Solveig Pudelski

Dabringhausen Anwohner fordern, dass das Neubaugebiet Meisenweg über eine neue Baustraße erschlossen wird. Das lehnt der Investor aus Kostengründen ab.

Der Vorschlag klang zunächst plausibel, die Politik beauftragte daher die Stadtverwaltung mit einer Prüfung und Verhandlungen mit dem Investor über eine Baustraße. Diese wünschen Anwohner in Nähe des geplanten neuen Wohngebiets. Bau- und Lieferfahrzeuge sollen während der Bauphase über diese temporäre Straße rollen, die direkt von der K 18 abzweigen solle. Damit würden die schmalen Anwohnerstraßen vom Bauverkehr entlastet, eine Lärmbelästigung sowie gefährliche Situationen bei Begegnungsverkehr und Wendemanövern würden vermieden. Die Kosten für eine spätere Sanierung der ramponierten Fahrbahnen über Straßenausbaubeiträgen bliebe den Anliegern erspart, schließlich hätten sie bereits Anliegerbeiträge entrichtet. In ihrer Einschätzung sei es schwierig, später nachzuweisen, wer den Schaden verursacht hat und ihn zur Kasse zu bitten.

Aber der Investor lehnt den Vorschlag ab. Sein Argument: Der wirtschaftliche Rahmen des Projekts werde durch Bau, Vorhaltung und Konsequenzen der Baustraße überschritten. Sein Alternativvorschlag: Beim Verkauf der Grundstücke solle jeder Käufer einen Betrag als Sicherheit für Schäden an den Erschließungsstraßen (Meisen- und Asterweg) hinterlegen. Dieser würde dann treuhänderisch an die Stadt Wermelskirchen übergeben. Nach Ende der Baumaßnahmen könne die Stadt entstandene Schäden von diesem Geld reparieren lassen. Durch ein Fachbüro hat er eine Beispielrechnung erstellen lassen. Die Höhe eines möglichen Schadens liege bei 40.000 Euro. Die Summe würde durch die Anzahl der 17 Grundstücke erstellt, die Grundstückskäufer müssten je 2300 Euro hinterlegen. Der zu viel geleistete Betrag können an sie zurückerstattet werden.