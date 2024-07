15 Jahre Stadtführer in Wermelskirchen An jeder Ecke warten Geschichten

Die Zuhörer legen den Kopf in den Nacken. „Darauf habe ich ja noch nie geachtet“, sagt Ute de Giorgi und blickt auf den Fassadenschmuck bei „Café Wild“. Die kleinen Figuren blicken unverkennbar auf das Geschehen am Markt. „Das ist das Gesicht von Kaiser Friedrich III.“, erklärt Petra Ammon. Und dann erinnert die Stadtführerin an das Jahr 1891, als das alte Haus des Familienbetriebs am Markt abgerissen wurde und dem neuen, markanten Eckhaus wich – inklusive kaiserlichem Fassadenschmuck. Von höchster Stelle erhielt das Zuckerwarengeschäft damals die Genehmigung, die Gaststube unter dem Namen „Restaurant zum Kaiser Friedrich III.“ zu betreiben. Während Petra Ammon vor dem Café am Markt mit ihren Zuhörern in die Geschichte eintaucht, kommt Thomas Wild mit einer Etagere voller Pralinen vorbei und spendiert eine Runde der schokoladigen Köstlichkeiten. Es ist schließlich seine Familiengeschichte, der sich Stadtführerin Petra Ammon widmet. Während die Schokolade auf der Zunge zerschmilzt, stellt die Stadtführerin den Stammbaum vor.