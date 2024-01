Seit Januar 2024 Pflicht So läuft es mit den neuen E-Rezepten in Wermelskirchen

Tschüss rosa Papierschein, hallo Smartphone oder Gesundheitskarte. Seit Anfang des Jahres ist das E-Rezept in den Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland verpflichtend. Anstatt eines rosa Papierscheins, bekommen Patienten ihre Medikamente jetzt mithilfe ihrer Gesundheitskarte oder eines QR-Codes. In Wermelskirchen funktioniert das bereits ganz gut, wie Apotheken und Ärzte auf Nachfrage unserer Redaktion berichten.