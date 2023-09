Tierschutz in Wermelskirchen Ein Platz für das Taubenhaus ist gefunden

Sie überträgt Krankheiten, zerstört mit ihrem ätzenden Kot Gebäude und je mehr man sie füttert, desto mehr Eier legt sie — soweit die gängigen Vorurteile zur Stadttaube. Dass das so nicht stimmt, wissen Christina Hoff, Frank Benscheid und die anderen zwölf Freiwilligen, die sich zusammengetan haben, um sich für den Bau eines Taubenhauses einzusetzen. Im März dieses begann Günter Leuerer, Vorsitzender des Tierschutzvereins, damit, die Kontaktdaten von Freiwilligen zu sammeln. Weil Leurerer, der auch Leiter des Tierheims ist, in den vergangenen Monaten nicht mehr dazu kam, sich weiterhin um das Taubenhaus-Projekt zu kümmern, übergab er die Leitung an Hoff. Rückendeckung gibt es mittlerweile auch von der Stadt.