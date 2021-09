Comedy mit Johannes Bender in Wermelskirchen : Stand-up-Urgestein begeistert die Katt

Wermelskirchen Hannes Bender ist Dauergast in Wermelskirchen. Er präsentierte sein neues Programm „Ich hab nur zwei Hände!“ Das Publikum war begeistert.

Er gehört zu den dienstältesten Dauergästen auf Deutschlands Kleinkunstbühnen – Hennes Bender, der zum ersten Mal 1997 in Wermelskirchen war, besuchte am Freitagabend wieder einmal die Katt. Im Gepäck hatte „das Cornichon des deutschen Kabaretts“, wie ihn sein Kollege Jochen Malsmheimer einmal bezeichnet hatte, sein aktuelles Programm „Ich hab nur zwei Hände!“. Von Katt-Chef Achim Stollberg als „der Mann der vielen Worte angekündigt“, wurde der gerade mal 1,62 Meter große Bochumer diesem Ruf mehr als gerecht.

Und dann, als das geklärt war, schoss er die Wortkaskaden in einer ebenso hohen Frequenz ins Publikum wie die Gags. Und die kamen natürlich nicht ohne Corona aus. „Was ich nicht verstehe, sind die Leute, die sich die zweite Impfung nicht abholen. Das ist ja so, als würde ich mir morgens die Unterhose anziehen - und dann in die Stadt gehen. Ach, ich dachte, dass das reicht…“ Aber was wolle man auch von einer Bevölkerung erwarten, die Klopapier und Hefe hortete. „Das war unsere Priorität, darauf kann man dieses komische Land reduzieren - backen und kacken.“

Aber natürlich war er ganz harmlos, allerdings nur in dieser Hinsicht. Denn sonst waren die Gags so böse wie treffsicher. „Genialität und Dummheit sind bei uns Männern immer sehr nahe beieinander.“ So selbstkritisch, so einfach. Und weil die Männer nun einmal so waren, wie sie waren, wünschte sich Bender von den Frauen, dass sie seinen Geschlechtsgenossen nicht alles durchgehen ließen. „Denn sonst entstehen solche Ego-Monster wie Trump, Bolsonaro oder Orban.“ Dass es dabei zuvor ums Auswechseln von leeren Klopapierrollen ging, machte den Vergleich umso schöner.