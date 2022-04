„Mitmach-Zirkus“ in Wermelskirchen : Von der Kita in die Zirkus-Manege

Die Kita-Leiter Roger Münster (Kindertagesstätte Jahnstraße), Daniela Leocata (Kindertagesstätte Forstring) und Katrin Oberberg (Kindertagesstätte Danziger Straße) haben das Projekt auf den Weg gebracht. Foto: Laura Wagener

Wermelskirchen Mit Unterstützung des Circus Soluna zeigen die Kitas des Familienzentrums ein aufregendes Zirkus-Programm für Eltern und Geschwister der Kinder. Neben Spaß an den Kunststücken geht es auch darum, das Miteinander zu fördern.

Akrobaten, Jongleure und Seiltänzer – in den Wermelskirchener Kitas des städtischen Familienzentrums steht „Zirkus“ auf dem Programm. Am Freitag und Samstag lassen 157 Kinder das Zirkuszelt hinter der Kita Jahnstraße aufleben und präsentieren dem Publikum aus rund 320 Familienmitgliedern ihr Können in der Manege.

„Wir wollten ‚nach‘ Corona etwas Tolles für die Kinder machen“, sagt Katrin Oberberg, Leiterin der Kindertagesstätte Danziger Straße. Drum legten 23 Erziehende der Kindertagesstätten Forstring, Danziger Straße und Jahnstraße eine Trainerschulung bei den Experten des Circus Soluna ab, um die Kinder optimal auf ihren Auftritt vorzubereiten. Eine Woche lang wurde fleißig geübt. „Von der Logistik her und mit der Kinderzahl ist das eine riesige Herausforderung“, sagt Roger Münster, Leiter der Kindertagesstätte Jahnstraße. Doch die soll sich gelohnt haben: Die Zuschauer erwarte „jede Menge Spaß“. Neben Akrobaten treten unter anderem Zauberer, Fakir-Künstler, eine Hula-Hoop-Gruppe und Poi-Schwinger in der Zirkusmanege auf. Schon bei der Generalprobe am Freitagvormittag ist die Aufregung unter Erziehenden und Mini-Artisten deutlich zu spüren. Rund 150 Kinder zappeln auf der Tribüne und warten gespannt auf den eigenen Auftritt. Auch Daniela Leocata, Leiterin der Kindertagesstätte Forstring, merkt man die Spannung trotz strahlendem Lächeln im Gesicht an. „Ich bin schon ganz nervös“, sagt sie. Das Licht im Zirkuszelt wird gedimmt und nach einer kurzen Ansprache der Kita-Leiter geht es los: Schon bei den ersten Gags der „Flaschenclowns“, die Roger Münster mit einem vorgetäuschten Balance-Akt auf die Schippe nehmen, verfällt das junge Publikum in gröhlendes Lachen. Und auch die verschmitzten Gesichter der Seilakrobaten sprühen vor Stolz, als sie ihre Kunststücke immer schwieriger gestalten – mal auf einem Bein, mal mit verbundenen Augen. „Das Strahlen der Kinder in der Manege ist unglaublich. Das Dabei sein ist super wichtig für sie“, sagt Münster.

Info Das Projekt „Mitmach-Zirkus“ Förderung Durch einen Zuschuss für das Familienzentrum wird das Zirkusprojekt ermöglicht. In das Projekt sind alle Kinder ab vier Jahre nach ihren individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen mit einbezogen. Circus Soluna Das pädagogische Projekt wird von drei Zirkuspädagogen begleitet. Die Kosten für alle Teilnehmer und Zuschauer sind mit dem Zuschuss gedeckt.

In einer Handvoll Tage – die Proben begannen erst am Montag – haben die Kitas ein unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt. „Die Kinder konnten am Montag erstmal alles ausprobieren und sich dann entscheiden, was sie machen möchten“, erzählt Münster. Talent und Können stünden aber keinesfalls im Vordergrund. „Es geht um alles, was die Kinder in dieser Woche gelernt haben und den pädagogischen Mehrwert“, sagt Leocata. „Der Weg ist das Ziel.“