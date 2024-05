Partnerschaft zwischen Loches und Wermelskirchen Ein halbes Jahrhundert deutsch-französische Freundschaft

Mit keinem anderen Land ist Deutschland so eng verbunden wie mit Frankreich. Zwischen Regierungen, Bundesländern, Regionen sowie Städten, Vereinen und Schulen – die deutsch-französische Freundschaft wird seit Jahrzehnten von engen Beziehungen und Partnerschaften getragen. So ist es auch in Wermelskirchen: Vor 50 Jahren wurde die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Loches per Vertrag besiegelt. Das Jubiläumsjahr soll nun in beiden Städten gefeiert werden.