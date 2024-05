Stadtverwaltung in Wermelskirchen Zahlung von Abgaben wird fällig

Die Stadt weist darauf hin, dass das Kassenzeichen vom aktuellen Abgabenbescheid des Jahres 2024 bei Überweisungen anzugeben ist. Den Abgabepflichtigen empfiehlt die Stadtkasse, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen, damit fällige Beträge immer rechtzeitig und in korrekter Höhe abgebucht werden können. Ein Widerruf sei dabei jederzeit möglich. Entsprechende Vordrucke sind bei der Stadt Wermelskirchen per E-Mail an stadtkasse@wermelskichen.de oder auf der Internetseite der Stadt unter wermelskirchen.de über die Rubrik „Formulare von A-Z“ unter SEPA-Lastschriftmandat erhältlich.