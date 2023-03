Fachkräftemangel bei der Stadtverwaltung Wermelskirchen Neue Wege bei Suche nach Fachkräften

Das Problem ist auch Stefan Houbertz, Haupt- und Personalamtschef der Stadtverwaltung, bekannt: „Dass ein Job in der Verwaltung krisensicher ist, ist für viele Bewerberinnen und Bewerber in diesen Zeiten nicht mehr so interessant, weil auch in der freien Wirtschaft Fachkräfte händeringend gesucht werden.“ Und im Vergleich zur Bezahlung im öffentlichen Dienst sei das Gehalt in manchen Branchen der freien Wirtschaft besser, gibt er offen zu. Vorteil für einen Job in der Stadt sei hingegen, „dass es ein sehr sinnhaftes Arbeiten ist, wenn man sich für die eigene Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger einsetzt“, betont Houbertz.