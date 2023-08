Stadtsparkasse Wermelskirchen Neue Auszubildende starten Bank-Karriere

Die Stadtsparkasse Wermelskirchen heißt zum Ausbildungsstart 2023 eine neue Gruppe Auszubildender willkommen. „Damit setzen wir das Engagement für die Förderung junger Talente und die Ausbildung von Fachkräften in der Region fort“, kommentiert Annika Gross von der Marketing-Abteilung der Stadtsparkasse Wermelskirchen und blickt aus: „Die sieben Auszubildenden erwartet eine spannende Zeit, in der sie fundierte Kenntnisse über das Bankwesen erlangen und praktische Erfahrungen sammeln werden. Sie werden von erfahrenen Ausbildern betreut und erhalten die Möglichkeit, in verschiedenen Abteilungen der Sparkasse tätig zu sein.“ Dabei werde dem Nachwuchs ein breites Spektrum an Aufgaben nahe gebracht, um ein umfassendes Verständnis für die vielfältigen Tätigkeitsbereiche einer Bank zu entwickeln.