Stadtratssitzung in Wermelskirchen Ein Trauerspiel vor den tollen Tagen

Was sich die Damen und Herren Stadtratsmitglieder und die Verwaltung bei der jüngsten Ratssitzung leisteten, kann nur als Trauerspiel eingeordnet werden. Von Formfehlern, bei denen Themen auf der Ratsvorlage landeten, die eigentlich erst in den Fachausschüssen zu beraten sind und entsprechend verschoben wurden, einmal abgesehen, stellt sich die Frage: Haben wir in Wermelskirchen keine wichtigeren Themen?