Stadtrats-Abstimmung in Wermelskirchen Die Tonart hat sich geändert

Die Stadtverordneten haben mit ihrem Abstimmungsverhalten ein Zeichen gesetzt, das im politischen Raum mindestens Seltenheitswert hat, wenn nicht sogar einzigartig ist. Denn: In der Regel werden die Kandidaten einer Fraktion, die diese zur Besetzung ihrer ihr zustehenden Sitze in Gremien akzeptiert. Das ist eine Folge der sogenannten Spiegelbildlichkeit, die einzuhalten ist: Das Verhältnis der Sitzverteilung im Rat muss dem in den Gremien entsprechen. Darüber kann sich der Stadrat nicht hinwegsetzen und hat das auch nicht getan – den der AfD zustehenden Sitzen hat er nicht widersprochen, den namentlichen Besetzungsvorschlägen schon.