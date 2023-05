Politik in Wermelskirchen WiW erhält jetzt doch einen Zuschuss von 80.000 Euro

Das Thema auf die Tagesordnung gebracht hatte ein gemeinsamer Antrag von CDU, Büfo und Freien Wählern, die in ihrem Papier eine Erhöhung besagter 60.000 auf 80.000 Euro mit einer vorläufigen Befristung auf zwei Jahre gefordert hatten. Dafür fand sich im Haupt- und Finanzausschuss zunächst keine breite Mehrheit. Ergebnis: Vertagung in die Stadtratssitzung. Dafür kündigte die Verwaltungsspitze einen Deckungsvorschlag zur Finanzierung des Zuschusses in 2023 an und kam dem auch nach. „Wir haben eine Deckung sowohl für die 60.000 als auch für die 80.000 Euro organisiert“, bereitete Bürgermeisterin Marion Lück der Abstimmung im Rat den Weg.