Schulpolitik in Wermelskirchen Stadtrat beschließt fünfzügige Gesamtschule

Stimmen „Wir schenken den Andeutungen, dass es irgendwann doch eine Sechszügigkeit gibt, keinen Glauben“, sagten Petra Rietz und Tochter Jessica Ellenbeck, die gerade auf der neuen Gesamtschule startete und die Ratssitzung besuchten, im Anschluss im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das läuft doch jetzt darauf hinaus, dass nicht alle Kinder aus Wermelskirchen einen Schulplatz in Wermelskirchen bekommen“, sagte Petra Rietz: „Das ist keine soziale Lösung, das bedeutet Hängen im Schacht nicht nur für die Kinder, sondern auch für deren Eltern und Familien.“ An den Geburten sei doch ablesbar, wie die Entwicklung ist: „Dafür braucht doch niemand Anmeldungen abwarten.“ Und weiter: „Man ist darauf angewiesen, die Kinder in eine andere Stadt zur Schule zu fahren.“ Sina Duscha, ebenfalls Mutter eines Gesamtschulkindes ergänzte: „Es ist traurig, dass Bildung eine politische Sache ist. Dass Politik beschließt, wohin Kinder zur Schule gehen, das dürfte es nicht geben.“

André Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ und selbst Vater eines Gesamtschulschülers, hatte sich für die Gründung der neuen weiterführenden Schulform in Wermelskirchen engagiert und war ebenfalls bei der Ratssitzung zur Gast. Er erinnerte an die Entscheidung gegen die „Bowl-Church“ im Eifgental und machte seiner Meinung zum Votum gegen die Sechszügigkeit Luft: „Das ist jetzt das zweite Mal in dieser Wahlperiode, dass eine desaströse Entscheidung gegen die Kinder und Jugendlichen in Wermelskirchen getroffen wurde.“