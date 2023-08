Stadtentwicklung in Wermelskirchen Der Rhombus-Vertrag ist jetzt unterzeichnet

Da sollte nichts mehr „anbrennen“: Keine 24 Stunden, nachdem der Stadtrat in einer Sondersitzung, die keine 30 Minuten dauerte, am Montagabend mit einem einstimmigen Votum der Stadtverwaltung „grünes Licht“ für die Unterzeichnung der Verträge für den Kauf eines Teilstücks des Rhombus-Areals gegeben hatte, ist die Tinte der Unterschriften unter den Papieren bereits trocken. Am Dienstagvormittag trafen sich Bürgermeisterin Marion Lück, der Technische Beigeordnete Christian Pohl und die beiden Rhombus-Eigner Walter vom Stein sowie Sven Schulte beim Notar und ratifizierten sowohl den Kaufvertrag zwischen Stadt und Privatinvestoren über den Besitzerwechsel des etwa 11.000 Quadratmeter großen Rhombus-Teilstücks als auch die damit einhergehende Planungsvereinbarung zum städtebaulichen Vertrag. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion.