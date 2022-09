Politik in Wermelskirchen : Neues Hallenbad soll auf Rhombus-Areal

Wermelskirchen Rat der Stadt Wermelskirchen beschließt, dass die Stadt den geplanten Kauf des Rhombus-Teilstücks schnellstmöglich abschließen soll.

Enteignung oder Vertagung der Abstimmung. Manch eine Idee zum Entwicklungsmodell „Innovationsquartier Rhombus“ sorgte bei einer deutlichen Mehrheit im Stadtrat für Stirnrunzeln. Diese ließ sich von der politischen Diskussion jedoch nicht von dem bereits in den Vorberatungen in den Ausschüssen eingeschlagenen Kurs abbringen: Mit großer Mehrheit beschloss der Rat, dass die Stadt das Entwicklungsmodell „Innovationsquartier Rhombus“ für die weitere Planung zugrunde legt, das angedachte Nutzungskonzept als Grundsatz nutzt und entsprechend einen städtebaulichen Kaufvertrag mit den Eigentümern des Rhombus-Geländes, Sven Schulte und Walther vom Stein, zum Abschluss bringt.

Damit steht als erklärtes Ziel auch fest, dass ein neues Hallenbad an der B 51 errichtet wird und das Kernstück des Innovationsquartiers bildet. Im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) will die Stadt ein 12.000 Quadratmeter großes Rhombus-Teilstück mit 70-Prozent-Förderung kaufen und dort neben dem Hallenbad ein Parkhaus sowie Flächen für Kultur, Gewerbe und Wohnen errichten – auch die Volkshoch- und die Musikschule könnten dort ein neues Domizil finden.

IEHK Einstimmig beschloss der Rat den Förderantrag zur Qualifizierung und Neugestaltung des Hüpptals im Rahmen des Integrierten Entwicklung- und Handlungskonzepts (IEHK) zu stellen. Damit konnte die Stadt die geplante Antragsfrist bis Ende September 2022 einhalten. Die Fördermittel für den Kauf des Teilstücks zur Entwicklung des Rhombus-Areals will die Stadt bis zum Fristablauf am 30. September im kommenden Jahr stellen, hat das Vorhaben aber bereits bei den angezeigt.

Auf Gegenliebe stieß die Argumentation der FDP nicht. „Wir haben von dem Rhombus-Standort für das Hallenbad in der Vergangenheit oft gehört – aber als Wunsch, nicht mehr“, blickte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Bilstein auf die Vergangenheit zurück. Deshalb hatte der Rat im Mai den Entschluss für den Hallenbad-Neubau am Quellenweg getroffen: „Aber manchmal entwickeln sich Dinge plötzlich anders. Ich warne davor, etwas aufs Spiel zu setzen, dass uns nun so nahe ist – nämlich der Abschluss des Kaufvertrags.“ Der müsse jetzt erfolgen, betonte Bilstein: „Sonst kommen wir in eine Zeitschiene hinein, die problematisch ist.“ Auf die „Palme“ brachte die FDP-Haltung den Fraktionsvorsitzenden des Bürgerforums, Oliver Platt. Der erinnerte an die Beratungen zum Doppelhaushalt 2022/2023 zu Beginn diesen Jahres: „Jetzt ist es bereits das zweite Mal, dass die FDP sich in den Beratungen der Fachausschüsse verweigert und dann im Rat gegen die gefassten Beschlüsse Einwände erhebt.“ Platt unterstrich: „Geschoben wird hier gar nichts. Man muss die Zeichen der Zeit erkennen, und das haben die Verwaltungsspitze und die Rhombus-Besitzer getan.“