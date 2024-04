Stadtradeln 2024 in Wermelskirchen Die 120.000-Marke soll geknackt werden

Das Auto mal öfter stehen lassen und lieber mit dem Fahrrad fahren: Das ist Ziel der Aktion „Stadtradeln“, an der alle acht Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises in diesem Jahr wieder teilnehmen. Deshalb werden in Wermelskirchen Radfahrer gesucht, die vom 20. Mai bis 9. Juni fleißig Kilometer für die Wertung der Stadt sammeln. Teilnehmen können alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einen Kindergarten oder eine Schule besuchen, ihren Ausbildungsplatz in Wermelskirchen haben oder einem Verein der Stadt angehören.