Stadtpark-Entwicklung in Wermelskirchen Das Hüpp-Tal bekommt drei Spiel- und Sportbereiche

Die Anlage in diesem Bereich soll Calisthenics-Übungen ermöglichen. Calisthenics ist ein intensives körperliches Training in der Öffentlichkeit, bei dem in der Regel mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Zusatzgewichte und Geräte oder Maschinen wie beim klassischen Krafttraining im Fitnessstudio werden in der Regel nicht benötigt. Calisthenics wird auch Streetworkout genannt und beinhaltet unter anderem Klimmzüge, Hangeln oder andere Übungen.