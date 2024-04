18. Stadtlauf in Wermelskirchen Grundschüler trotzten Wind und Wetter

Den Ein-Kilometer-Schülerlauf gewannen Jasper Hartel vom Dabringhauser TV in 3,45 Minuten und Antonia Städtler vom DTV Leichtathletik in 4,02 Minuten. Die Siege beim Drei-Kilometer-Lauf gingen in 11,56 Minuten an Thorsten vom Stein für die Gesamtschule Wermelskirchen und Insa Blumentritt mit 12,34 Minuten für die Feuerwehr Wermelskirchen.